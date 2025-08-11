Almanya’da İş İklimi Endeksi düştü

Canlı Borsa
Almanya'daki serbest meslek sahipleri ve mikro işletmeleri kapsayan Jimdo-ifo İş İklimi Endeksi hafif artışların ardından Temmuz ayında düşüş göstererek genel bir kötüleşmeye işaret etti.

ifo'dan yapılan açıklamaya göre, endeks Haziran ayındaki -15,7 puandan Temmuz ayında -16,9 puana geriledi. Ankete katılan serbest meslek sahiplerinin yüzde 43,6'sı siparişlerinin yetersiz olduğunu belirtirken, bu oran Nisan ayındaki yüzde 48,4'e göre düşüş gösterse de, genel ekonomi ortalaması olan yüzde 36,7'nin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor.

ifo uzmanı Katrin Demmelhuber, “Hafiflemeye rağmen, birçok serbest meslek sahibi için sipariş durumu kritik olmaya devam ediyor. Önemli ekonomik baskı altındalar” dedi.

ifo Enstitüsü, Jimdo-ifo İş İklimi Endeksi'ni solo serbest meslek sahipleri ve mikro işletmeler (dokuzdan az çalışanı olanlar) için Ağustos 2021'den bu yana yayımlıyor.

