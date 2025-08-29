Almanya'da işsiz sayısı geriledi

Almanya'da Ağustos ayına ilişkin işsizlik verileri piyasa beklentilerinin aksine işsiz sayısında düşüşe işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Ağustos ayında 9.000 kişi azalarak, ekonomistlerin 10.000 kişilik artış öngörüsünün çok altında kaldı.

Haberin Devamı

Federal Çalışma Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmeyerek %6,3'te kaldı. İşsiz olarak kayıtlı kişi sayısı Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda 9.000 düşerek Temmuz ayındaki 2.000'lik artışı tersine çevirdi. Ancak Ağustos 2024'e kıyasla işsizlik 150,000 arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ağustos ayında Temmuz ayındaki %6,3 seviyesiyle aynı kaldı ve ekonomistlerin %6,4'lük beklentisinin altında gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre işsiz sayısı 45.650 kişi artarak 3,025 milyona yükselirken, arındırılmamış işsizlik oranı %6,4'e çıktı.