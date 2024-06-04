Almanya'da işsiz sayısı yükseldi

Ofis, işsiz sayısının mevsimsellikten arındırılmış olarak 25,000 arttığını söyledi. Analistler bu rakamın 10,000 artmasını bekliyordu.

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Çalışma ofisi başkanı Andrea Nahles, “Bahar toparlanması bu yıl gerçekten başlamadı. İyileşme hala uzun bir zaman alacak” diye konuştu.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmeyerek %5,9'da kaldı. Federal Çalışma Ofisi Mayıs ayında 702.000 açık iş olduğunu ve bunun bir yıl öncesine göre 65.000 daha az olduğunu söyledi.