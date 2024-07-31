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Almanya'da işsizlik artış gösterdi

Almanya'da işsiz sayısı, ekonomideki zayıflamanın iş gücü piyasasına olumsuz yansıması nedeniyle temmuzda 18 bin ile dönemsel olarak normal seviyenin üzerinde artış gösterdi.

31.07.2024 - 14:01 | | AA
Almanya'da işsizlik artış gösterdi

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin temmuz ayı verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 18 bin kişi arttı. İşsiz sayısı geçen yılın temmuzuna göre ise 192 bin artış gösterdi.

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İşsizlik oranı aylık bazda 0,2 artışla yüzde 6'ya çıktı. İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi.

BA Bölgesel Direktörü Daniel Terzenbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Zayıf ekonomi ortamı iş gücü piyasası üzerinde baskı yaratıyor. Yaz tatilinin başında işsizlik normalden fazla arttı." ifadelerini kullandı.

Almanya'da işsizlik artış gösterdi

Almanya'da işsizlik artış gösterdi

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