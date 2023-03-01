Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da işsizlik oranı değişmedi
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da işsizlik oranı değişmedi

Almanya'da işsizlik oranı değişmedi

Almanya’da şubat ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 5.5 olarak açıklandı.

01.03.2023 - 12:42 | | UZMANPARA
Almanya'da işsizlik oranı değişmedi

Almanya ekonomisine yönelik 2023 yılı Şubat ayı işsizlik verileri açıklandı. Buna göre mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 5.5 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalarda da beklenti işsizlik oranının değişmemesi yönündeydi.

Almanya’da işsiz sayısı ocak ayında 2 milyon 498 bin seviyesindeyken, şubat ayında 2 milyon 509 bine çıktı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Uşak’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Uşak’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İzmir'de 22 kaçak göçmen yakalandı, 91 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 22 kaçak göçmen yakalandı, 91 kaçak göçmen kurtarıldı