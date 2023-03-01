Almanya'da işsizlik oranı değişmedi
Almanya’da şubat ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 5.5 olarak açıklandı.
01.03.2023 - 12:42 | | UZMANPARA
Almanya ekonomisine yönelik 2023 yılı Şubat ayı işsizlik verileri açıklandı. Buna göre mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 5.5 seviyesinde gerçekleşti.
Piyasalarda da beklenti işsizlik oranının değişmemesi yönündeydi.
Almanya’da işsiz sayısı ocak ayında 2 milyon 498 bin seviyesindeyken, şubat ayında 2 milyon 509 bine çıktı.
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