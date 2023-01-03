Almanya’da işsizlik oranı geriledi

Almanya’da aralık ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Buna göre işsizlik oranı yüzde 5.5 seviyesine geriledi.

Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 5.6 seviyesinde gerçekleşmişti. Ekonomistler aralık ayında işsizlik oranının değişmeyeceğini öngörüyordu.

Kasım ayında 2 milyon 538 bin olan işsiz sayısı aralık ayında 2 milyon 520 bin seviyesine indi.