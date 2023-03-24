Almanya'da konut fiyatları 12 yıl sonra geriledi

Almanya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre konut fiyatları 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 geriledi. Böylece konut fiyatları 2010 yılı son çeyreğinde görülen yüzde 0,5 düşüşün ardından ilk kez yıllık bazda gerileme gösterdi.

Konut fiyatlarındaki gerileme 2007 yılı ilk çeyrekte görülen yıllık yüzde 3,8'in ardından en yüksek düşüş oldu.

Açıklamada "Satın alma fiyatlarındaki düşüş muhtemelen yüksek finansman maliyetleri ve devam eden yüksek enflasyon nedeniyle azalan talepten kaynaklandı" denildi.

Konut fiyatlarında bir önceki döneme göre ise yüzde 5 düşüş görüldü.

2022 yılının tamamında 2021 yılına göre konut fiyatlarında yüzde 5,3 artış yaşandı.