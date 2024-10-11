Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da konut inşaatı sipariş sıkıntısı arttı
HaberlerUzmanparaAlmanya'da konut inşaatı sipariş sıkıntısı arttı

Almanya'da konut inşaatı sipariş sıkıntısı arttı

Almanya'da konut inşaatındaki sipariş sıkıntısı Eylül ayında daha da derinleşti.

11.10.2024 - 09:12 |
Almanya'da konut inşaatı sipariş sıkıntısı arttı

Düşünce kuruluşu ifo Enstitüsü tarafından düzenlenen ankete göre, şirketlerin Ağustos ayında bildirdiği %50,6 sipariş sıkıntısı oranı, Eylül ayında %52,9'a yükseldi. Oran son 10 aydır %50'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

ifo'nun Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Faiz oranlarındaki kesintilerin henüz bir etkisi olmadı. Konut inşaatı için hanelere verilen kredilerdeki faiz oranları yüksek kalmaya devam ediyor" dedi.

Ankete göre, konut inşaatındaki iş ortamı, sipariş sayısı bir önceki aya göre daha keskin bir şekilde düşmesine rağmen iyileşti. Şirketler önümüzdeki aylar hakkında daha az karamsar görünüm sergiledi.

Wohlrabe, "Ancak bir umut ışığı olduğunu söylemek çok ileri gitmek olur. Konut inşaatındaki durum ciddiyetini koruyor" şeklinde görüş belirtti.

Esengül Aypek, yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı

Esengül Aypek, yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü basketbolcuya kaptırdı

Almanya Başbakanı Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek