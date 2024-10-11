Almanya'da konut inşaatı sipariş sıkıntısı arttı

Düşünce kuruluşu ifo Enstitüsü tarafından düzenlenen ankete göre, şirketlerin Ağustos ayında bildirdiği %50,6 sipariş sıkıntısı oranı, Eylül ayında %52,9'a yükseldi. Oran son 10 aydır %50'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

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ifo'nun Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Faiz oranlarındaki kesintilerin henüz bir etkisi olmadı. Konut inşaatı için hanelere verilen kredilerdeki faiz oranları yüksek kalmaya devam ediyor" dedi.

Ankete göre, konut inşaatındaki iş ortamı, sipariş sayısı bir önceki aya göre daha keskin bir şekilde düşmesine rağmen iyileşti. Şirketler önümüzdeki aylar hakkında daha az karamsar görünüm sergiledi.

Wohlrabe, "Ancak bir umut ışığı olduğunu söylemek çok ileri gitmek olur. Konut inşaatındaki durum ciddiyetini koruyor" şeklinde görüş belirtti.