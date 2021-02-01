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01.02.2021 - 13:02 | | AA

Almanya'da perakende satışlar düştü

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgası nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı Aralık 2020’de bir önceki aya göre yüzde 9,6 geriledi.

Almanya'da perakende satışlar düştü
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin Aralık 2020 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,6 azalış gösterdi. Satışlar, 2019'un aralık ayına göre ise yüzde 1,5 artış kaydetti.

Perakende satışlardaki düşüşün, Kovid-19’da ikinci dalgasının ortasında ve Noel tatili öncesi, aralıkta piyasalardaki aylık yüzde 2,6 düşüş beklentisinin çok üstünde gelmesi dikkati çekti.

Aralık 2020’deki düşüş, perakende satış rakamlarının tutulmaya başladığı 1994’den beri en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.

Destatis, aralıkta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Aralık 2019'a göre reel olarak yüzde 6,3 arttı. Süpermarketlerin reel satışları ise söz konusu dönemde yüzde 7,1 artış gösterdi. 

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde aralıkta yıllık bazda yüzde 31 artış görülürken, mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışlarında yüzde 4,8 düşüş kaydedildi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 39,6 düşüş görüldü. Almanya'da reel perakende satışlar, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,1 artış kaydetmişti.

Kovid-19 salgınına rağmen, ülkede geçen yıl reel perakende satışlarda 2019’a göre yüzde 3,9 artış olması dikkati çekti. Artış bir önceki yüzde 4,1'lik tahminin altında kalsa da en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

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