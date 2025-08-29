Canlı Borsa
Almanya'da perakende satışlar düştü

Almanya'da perakende satışlar beklenenden daha keskin düştü.

Destatis'in açıkladığı verilere göre Almanya'da perakende satışlar Temmuz ayında bir önceki aya göre beklenenden daha keskin bir düşüşle %1,5 oranında geriledi.

Düşüş, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tüketici talebine ilişkin endişeleri derinleştirdi. Ekonomistler %0,4'lük bir düşüş tahmin ediyordu.

Pantheon Macroeconomics'in Baş Euro Bölgesi Ekonomisti Claus Vistesen, "Almanya'da perakende satışlar geçen yılın sonundaki güçlü büyümenin ardından bu yıl istikrarlı bir şekilde yavaşladı" dedi.

Bu düşüş, Almanya'nın GSYH'sinin ikinci çeyrekte %0,3 daralmasının ardından geldi ve 2025'te sürdürülebilir bir toparlanma umutlarını daha da zayıflattı.

