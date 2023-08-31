Almanya'da perakende satışlar sürpriz yaptı

Temmuzda perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi. Beklenti ise yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre temmuz ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü. Beklenti yüzde 1 düşüş olacağı yönündeydi.

Temmuz 2023'te gıda perakende satışları bir önceki aya göre reel olarak %2 ve nominal olarak %2,1 arttı. Ancak gıda satışları temmuzda 2022'nin aynı ayına göre yüzde 1,8 geriledi. Temmuz 2022'de satışlar yüzde 6,8 artmıştı. Gıda satışları 25 aydır yıllık bazda düşüyor.