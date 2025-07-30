Almanya'da perakende satışlar yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da perakende satışlar Haziran 2025'te analist beklentilerini aşarak önemli ölçüde arttı.

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Perakende satışlar aylık bazda reel olarak (fiyat değişimlerinden arındırılmış) %1,0 artarak %0,5'lik konsensüs tahminini ikiye katladı. Nominal olarak (enflasyondan arındırılmamış) satışlar Mayıs ayına kıyasla %0,8 oranında arttı.

Yıllık bazda perakende satışlar Haziran 2024'e kıyasla reel olarak %4,9 ve nominal olarak %5,8 arttı.