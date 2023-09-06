Almanya'da sanayi siparişleri düştü

Almanya'da Destatis'in bugün açıkladığı verilere göre sanayi siparişleri temmuz ayında beklentilerin üzerinde düştü.

Ağustos ayında imalat sektöründe siparişler mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre yüzde 11,7 düştü. Ekonomistler ise aylık yüzde 4 düşüş bekliyordu.

Yıllık bazda düşüş yüzde 10,5 oldu. Yurt dışı siparişler yüzde 12,9 azaldı.