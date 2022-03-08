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Almanya'da sanayi üretimi arttı

Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde yükseldi.

08.03.2022 - 10:31 |
Almanya'da sanayi üretimi arttı

Almanya'da sanayi üretimi ocak ayında normalden daha ılımlı hava şartlarının özellikle inşaat sektöründe üretime destek vermesinin etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü.

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre ocak ayında Almanya'da sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Ocak ayında üretimin yüzde 0,5 artış göstermesi bekleniyordu.

Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1,1 artış göstermişti.

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