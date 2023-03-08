Almanya'da sanayi üretimi beklentileri aştı

Almanya ekonomisine yönelik sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre ocak ayında üretim yüzde 3.5 oranında arttı. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 1.4 seviyesinde olması yönündeydi.

2022 yılı Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 2.4 oranında gerilemişti.

Öte yandan Almanya’da perakende satışlar ocakta aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi. Perakende satışlar aylık bazda yüzde 0.3 oranında gerilerken, yıllık bazda yüzde 6.9 oranında düştü.