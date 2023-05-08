Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 düşüş gösterdi. Ekonomistler üretimin yüzde 1,3 azalmasını bekliyordu.

2023 yılı Şubat ayı sanayi üretimi artışı yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi.

İmalat sanayi üretiminde düşüş yüzde 3,3 olurken, inşaat üretimi yüzde 4,6 geri geldi.

Sanayideki üretim düşüşüne özellikle otomotiv sanayisinin katkısı büyük oldu. Motorlu kara taşıtları ve aksamı imalatı şubat ayındaki yüzde 6,9'luk artışın ardından mart ayında bir önceki aya göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yüzde 6,5 oranında geriledi.

Aynı ayda sanayi üretimi takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı.

Yılın ilk çeyrek döneminde ise geçen yılın son çeyreğine göre üretimde yüzde 2,5 artış yaşandı.