Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yaptığı açıklamaya göre ülkede sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre %1,4 ile tahminlerin üzerinde düştü.

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Analistler %0,4'lük bir düşüş öngörmüştü.

Sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azaldı.

İmalat sektöründe üretim eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,7 düşerken, inşaat üretimi ise değişim göstermedi.