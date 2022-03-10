Almanya'da şirket iflasları azaldı

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ülkede şirket iflasları geçen yıl 13 bin 993 oldu.

Ülkede bireysel iflas sayısı yüzde 79,5 artışla 106 bin 246 seviyesinde geldi. Böylece toplam iflaslar yüzde 60,2 artışla 120 bin 239 olarak belirlendi.

Aralık ayında ise şirket iflasları yüzde 4,8 düşüşle bin 161 olurken, bireysel iflaslar yüzde 121 artışla 8 bin 284, toplam iflaslar yüzde 90,2 artışla 9 bin 445 seviyesinde gerçekleşti.