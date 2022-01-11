Almanya'da şirket iflasları düşüşünü sürdürüyor

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ülkede şirket iflasları ekim ayında yüzde 2,7 azalarak 1.056 oldu.



Ülkede bireysel iflas sayısı yüzde 179 artışla 7 bin 985 seviyesine geldi. Böylece toplam iflaslar yüzde 129,1 artışla 9 bin 41 olarak belirlendi.



Yılın ilk 10 ayında şirket iflasları yüzde 13,5 düşüşle 11 bin 738, bireysel iflaslar yüzde 71,4 artışla 89 bin 450, toplam iflaslar yüzde 53,9 artışla 101 bin 188 seviyesinde gerçekleşti.