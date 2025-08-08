Almanya'da şirketler sipariş sıkıntısı çekiyor

ifo Enstitüsü'nün son anketine göre Temmuz ayında %36,7 olarak kaydedilen bu oran önceki aya göre hafif bir düşüş gösterse de uzun vadeli ortalamanın oldukça üzerinde seyrediyor. ifo anket başkanı Klaus Wohlrabe'nin değerlendirmesine göre sipariş eksikliği ekonomik toparlanmanın önündeki temel engel olmaya devam ediyor.



Sanayi sektöründe sipariş eksikliği çeken şirketlerin oranı %36,8'den %38,3'e yükseldi. Özellikle otomotiv sanayii (%35,4'ten %42,6'ya yükseliş), makine mühendisliği (%46,1) ve elektrikli ekipman üreticileri (%40,6) bu durumdan etkilendi. Metal sanayiindeki şirketlerin ise neredeyse yarısı sipariş yetersizliği bildiriyor.



Hizmet sektöründe ise sipariş sıkıntısı yaşayan şirketlerin payı %32,3'ten %29,9'a gerilemiş olsa da bazı alt sektörlerde durum ciddiyetini koruyor. Geçici istihdam büroları (%73,4'ten %56,3'e düşüşle birlikte), konaklama sektörü (%54,2) ve reklam ile pazar araştırma şirketleri (%51,4) ortalamanın üzerinde etkilenmeye devam ediyor.



Ticaret sektöründe genel durum zorluğunu koruyor. Toptan ticarette şirketlerin yaklaşık üçte ikisi (%66,2) sipariş eksikliğinden şikayet ederken, bu oran bir önceki çeyreğe göre önemli bir artış gösterdi (%61,7). Perakende sektöründe de durum iyileşmedi; oran %50,6'dan %51,0'a hafifçe yükselerek her iki şirketten birinin hala yetersiz talep bildirdiği anlamına geliyor.