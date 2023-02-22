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Almanya'da tüketici fiyatlarında artış hızlandı

Almanya'da Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile uyumlu tüketici fiyat endeksi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 yükseldi.

22.02.2023 - 10:55 |
Almanya'da tüketici fiyatlarında artış hızlandı

Ocak ayında tüketici fiyatları aralık ayına göre yüzde 0,5 arttı.  

AB ile uyumlaştırılmamış verilerle Almanya'da tüketici fiyatları ocak ayında yıllık yüzde 8,7 ve aylık yüzde 1 yükseldi.  

Yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 8,1 ve kasım ayında yüzde 8,8 olmuştu.  

Ocak ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 yükselirken, gıda fiyatlarında artış yüzde 20,3 oldu. 

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