Almanya'da tüketici güveni beklentilerin altında

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, revize edilerek bu ay için eksi 8,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, haziran için eksi 7 puana yükseldiği belirtildi. Piyasa beklentisi endeksin eksi 5,2'ye yükselmesi yönündeydi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi ve aşılamada ilerlemenin gelecek haftalarda kısıtlamaların daha da hafifletilmesinin yolunu açtığını belirterek, "Şu anda bu (kısıtlamaların kaldırılması), esas olarak ekonomik iyimserliği destekleyerek yeni başlangıçlar duygusu oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Buerkl, Kovid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırıldığında hanehalkının salgın döneminde kenara koyduğu parayı yaz döneminde harcamaya hazır olduğunu aktardı.