Almanya'da tüketici güveni geriledi

Almanya'da tüketici güveni beklentilerin aksine geriledi.

28.10.2025 - 15:40 | | Foreks Haber
GfK'nın Alman tüketici güveni ölçümü, artış beklenirken zayıflayan gelir beklentilerinin etkisiyle kötüleşti.

Deutsche Bank Research'tan Marc Schattenberg, bunun özellikle iş güvenliği endişelerini yansıttığını belirtti. Schattenberg, "Tüketici iklimindeki devam eden zayıflık, özel tüketimde belirgin bir toparlanmanın zaman alacağı korkularına yol açıyor" dedi.

Ancak satın alma eğilimi, düşük bir seviyede de olsa iyileşme gösteriyor. Tasarruf eğiliminin ise bu kez yüksek bir seviyede olmak üzere neredeyse değişmeden kaldığı ifade edildi.

