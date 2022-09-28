Almanya'da tüketici güveni sert düştü

Almanya'da tüketici güveni ekim ayında da geriledi. Yüksek enflasyon ve hızla yükselen enerji faturalarının etkisi ile 4 aydır düşen tüketici güveni ekim ayı için rekor seviyeye indi.

Ekim ayı için GfK tüketici güven endeksi, eylül ayı için -36,8 olan revize değerin altında -42,5 olarak gerçekleşti.

Analistler ise tüketici güven endeksinin -39'a gerilemesini bekliyordu.

Tüketici güvenindeki düşüşe en büyük katkı gelir beklentilerinden geldi. Gelir beklentileri alt endeksi anketin yapılmaya başlandığı 1991 yılından bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

Gelir beklentileri alt endeksi ekim ayında, eylül ayındaki -45,3 puandan -67,7 puana inerken, alım yapma isteği endeksi -15,7'den -19,5'e düştü.