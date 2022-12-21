Almanya'da tüketici güveni toparlandı

GfK enstitüsü tarafından hazırlanan ve aralık ayı için -40,1 seviyesinde gerçekleşen tüketici güven endeksi ocak ayı için -37,8 seviyesine toparlandı. Ekonomistler ise tüketici güven endeksinin -38 olmasını bekliyordu.

GfK uzmanlarından Rolf Buerki yaptığı açıklamada "Son 3 aydır toparlanma var, tünelin sonundaki ışık biraz daha parlamaya başladı. Ancak o ışık çok çabuk şekilde yeniden kararabilir" dedi.