Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da tüketici güveni toparlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da tüketici güveni toparlandı

Almanya'da tüketici güveni toparlandı

Almanya'da tüketici güveninde toparlanma 2023 yılına doğru giderken devam ediyor.

21.12.2022 - 11:14 |
Almanya'da tüketici güveni toparlandı

GfK enstitüsü tarafından hazırlanan ve aralık ayı için -40,1 seviyesinde gerçekleşen tüketici güven endeksi ocak ayı için -37,8 seviyesine toparlandı. Ekonomistler ise tüketici güven endeksinin -38 olmasını bekliyordu.

GfK uzmanlarından Rolf Buerki yaptığı açıklamada "Son 3 aydır toparlanma var, tünelin sonundaki ışık biraz daha parlamaya başladı. Ancak o ışık çok çabuk şekilde yeniden kararabilir" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı

Akşener'den 'İmamoğlu' açıklaması: Karar, Türk demokrasisine vurulmuş darbedir

Akşener'den 'İmamoğlu' açıklaması: Karar, Türk demokrasisine vurulmuş darbedir