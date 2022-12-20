Almanya'da ÜFE beklentilerin altında kaldı

Destatis verilerine göre kasım ayında Almanya'da üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 arttı. Ekim ayında yüzde 34,5 olan üretici fiyatlarında artış oranının kasım ayında yüzde 30,6'ya yavaşlaması bekleniyordu.

Kasım ayında üretici fiyatları ekim ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Beklenti ise yüzde 2,5 düşüş olacağı yönündeydi.