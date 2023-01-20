Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da üretici fiyatları arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da üretici fiyatları arttı

Almanya'da üretici fiyatları arttı

Almanya'da üretici fiyatları artış hızı son bir yılın en düşük seviyesine geldi.

20.01.2023 - 10:59 |
Almanya'da üretici fiyatları arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artış gösterdi.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 geriledi. Analistler yüzde 1,2 düşüş olmasını bekliyordu.

Üretici fiyatlarındaki düşüşte enerji fiyatları etkili oldu. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 1 gerilerken, yıllık artış oranı yüzde 41,9'a indi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
3 yaşındaki kızını döverek öldüren annenin cezası belli oldu

3 yaşındaki kızını döverek öldüren annenin cezası belli oldu

ÖZEL | Vincent Aboubakar'ı Beşiktaş'a Ten Hag transfer etti!

ÖZEL | Vincent Aboubakar'ı Beşiktaş'a Ten Hag transfer etti!