Almanya'da üretici fiyatları arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artış gösterdi.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 geriledi. Analistler yüzde 1,2 düşüş olmasını bekliyordu.

Üretici fiyatlarındaki düşüşte enerji fiyatları etkili oldu. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 1 gerilerken, yıllık artış oranı yüzde 41,9'a indi.