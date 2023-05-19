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Almanya'da üretici fiyatları beklentileri aştı

Almanya’da üretici fiyatları nisanda aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

19.05.2023 - 10:20 | | UZMANPARA
Almanya'da üretici fiyatları beklentileri aştı

Almanya ekonomisine yönelik nisan ayı üretici fiyat endeksi verileri açıklandı. Buna göre nisanda aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.3 oranında yükseldi. Piyasalarda beklenti yüzde 0.5 düşüş olması yönündeydi. 

Nisanda yıllık bazda üretici fiyatları ise yüzde 4.1 oranında yukarı geldi. Piyasalar üretici fiyatlarının yüzde 4 oranında gelmesini bekliyordu. 

Son açıklanan veriler doğrultusunda mart ayında yıllık üretici fiyatları yüzde 7.5 seviyesinden 6.7’ye revize edildi.

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