Almanya'da üretici fiyatları rekor artış gösterdi

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre üretici fiyatları yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle, verilerin tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.

Üretici fiyatları aralık ayında yüzde 24,2 ve ocak ayında yüzde 25 artmıştı. Ekonomistler şubat ayında fiyatların yüzde 26,2 artmasını bekliyordu.

Enerji fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 yükseldi. Enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında şubat ayında üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 12,4 oldu.

Şubat ayı fiyatlarının hesaplanmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkileri hesaba katılmadı.

Üretici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi.