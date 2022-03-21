Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da üretici fiyatları rekor artış gösterdi
Haberler Uzmanpara Haberleri Almanya'da üretici fiyatları rekor artış gösterdi

Almanya'da üretici fiyatları rekor artış gösterdi

Almanya'da üretici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 yükseldi.

21.03.2022 - 11:00 |
Almanya'da üretici fiyatları rekor artış gösterdi

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre üretici fiyatları yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle, verilerin tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.

Üretici fiyatları aralık ayında yüzde 24,2 ve ocak ayında yüzde 25 artmıştı. Ekonomistler şubat ayında fiyatların yüzde 26,2 artmasını bekliyordu.

Enerji fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 yükseldi. Enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında şubat ayında üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 12,4 oldu.

Şubat ayı fiyatlarının hesaplanmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkileri hesaba katılmadı.

Üretici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi.

Mutfağına füze düştü! Ukraynalı imha ekipleri çıkarmak için 'salladı'
Dünya kahraman doktor çifti konuşuyor! Kafaya mermi, omuriliğe şarapnel
'Hayati öneme sahip' diyerek uyardı! Kopan mayınlar...
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
Talep yüzde 300 arttı! 25 günde ev sahibi olmak mümkün ama dikkat...
Canlı yayın detayı ele verdi! Ümitcan Uygun baygınken bile tehdit etmiş
Açılış tarihi belli oldu! Çanakkale Köprüsü'nün ardından gözler orada
Abdülkerim bombası! Süper Lig devinden resmi teklif
Ünlü çifte ayrılık haberleri yaradı! Reklam teklifi yağdı
'Rüya Gibi Evler' yolun sonuna geldi! Hayranları...
Mesut tepkisi! 'Zavallı adam, itfaiyeci gibi, nereye yetişsin!'
31 yıl önce başladı, 2 yıl önce tamamlandı! Mühendislik rekoru
Pınar'dan aşk açıklaması: Sektör 'sıfır beden ol' dediği için olmam!
5 yıldır kayıp çocuğu 'antropolog' polisler buldu!
Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!
Mutfağına füze düştü! Ukraynalı imha ekipleri çıkarmak için 'salladı'
Mutfağına füze düştü! Ukraynalı imha ekipleri çıkarmak için 'salladı'
Dünya kahraman doktor çifti konuşuyor! Kafaya mermi, omuriliğe şarapnel
Dünya kahraman doktor çifti konuşuyor! Kafaya mermi, omuriliğe şarapnel
'Hayati öneme sahip' diyerek uyardı! Kopan mayınlar...
'Hayati öneme sahip' diyerek uyardı! Kopan mayınlar...
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
Talep yüzde 300 arttı! 25 günde ev sahibi olmak mümkün ama dikkat...
Talep yüzde 300 arttı! 25 günde ev sahibi olmak mümkün ama dikkat...
Canlı yayın detayı ele verdi! Ümitcan Uygun baygınken bile tehdit etmiş
Canlı yayın detayı ele verdi! Ümitcan Uygun baygınken bile tehdit etmiş
Açılış tarihi belli oldu! Çanakkale Köprüsü'nün ardından gözler orada
Açılış tarihi belli oldu! Çanakkale Köprüsü'nün ardından gözler orada
Abdülkerim bombası! Süper Lig devinden resmi teklif
Abdülkerim bombası! Süper Lig devinden resmi teklif
Ünlü çifte ayrılık haberleri yaradı! Reklam teklifi yağdı
Ünlü çifte ayrılık haberleri yaradı! Reklam teklifi yağdı
'Rüya Gibi Evler' yolun sonuna geldi! Hayranları...
'Rüya Gibi Evler' yolun sonuna geldi! Hayranları...
Mesut tepkisi! 'Zavallı adam, itfaiyeci gibi, nereye yetişsin!'
Mesut tepkisi! 'Zavallı adam, itfaiyeci gibi, nereye yetişsin!'
31 yıl önce başladı, 2 yıl önce tamamlandı! Mühendislik rekoru
31 yıl önce başladı, 2 yıl önce tamamlandı! Mühendislik rekoru
Pınar'dan aşk açıklaması: Sektör 'sıfır beden ol' dediği için olmam!
Pınar'dan aşk açıklaması: Sektör 'sıfır beden ol' dediği için olmam!
5 yıldır kayıp çocuğu 'antropolog' polisler buldu!
5 yıldır kayıp çocuğu 'antropolog' polisler buldu!
Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!
Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!