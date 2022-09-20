Almanya'da üretici fiyatları rekor kırdı

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatlarındaki artış yüksek enerji maliyetleri ve tedarik sıkıntıları nedeniyle yıllık bazda yüzde 37,2'den yüzde 45,8'e ulaştı.

Böylece verilerin tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en büyük üretici fiyat artışı yaşandı. Analistlerin beklentisi üretici fiyatlarının yüzde 37,1 seviyesinde geleceği yönündeydi.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 7,9 yükseldi. Analistler yüzde 1,6 artış olmasını bekliyordu.

Üretici fiyat artışında enerjinin payı etkili oldu. Enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 20,4 artarken, yıllık yükseliş yüzde 139'a ulaştı.

Enerji fiyatları içinde en güçlü etkiyi yüzde 174,9 artış ile elektrik fiyatları gösterdi.

Enerji hariç üretici fiyatlarında artış aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 14 oldu.