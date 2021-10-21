Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da vergi gelirleri arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da vergi gelirleri arttı

Almanya'da vergi gelirleri arttı

Almanya Maliye Bakanlığı raporuna göre, eylül ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 arttı. Eylül ayında 78,2 milyar euro vergi toplandı.

21.10.2021 - 07:01 |
Almanya'da vergi gelirleri arttı

Yılın ilk 9 ayında merkezi yönetim ve bölgesel yönetimlerin toplam vergi gelirleri yüzde 9,1 artarak 541 milyar euroya ulaştı.

Alman ekonomisinin pandemiden toparlanmasının güçlü olmaya devam ettiğini belirten Maliye Bakanlığı, gelecek yıl vergi gelirlerinde güçlü bir büyüme beklendiğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında, "Sağlıklı sipariş defterleri bize, sanayide güçlü toparlanma beklemek için neden veriyor" denildi.

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi

Tutuklamaya götüren tespit! Ölmeden önce otomobilini boynunun üzerinden geçirdi

Tutuklamaya götüren tespit! Ölmeden önce otomobilini boynunun üzerinden geçirdi

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi

Tutuklamaya götüren tespit! Ölmeden önce otomobilini boynunun üzerinden geçirdi

Tutuklamaya götüren tespit! Ölmeden önce otomobilini boynunun üzerinden geçirdi

3 milyon liralık, çok nadir! Koleksiyonda gizlenmiş olarak bulundu

3 milyon liralık, çok nadir! Koleksiyonda gizlenmiş olarak bulundu

Türkiye son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırdı

Türkiye son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırdı

Sarıyer'deki para dolu valiz olayı taksicilerin oyunu çıktı

Sarıyer'deki para dolu valiz olayı taksicilerin oyunu çıktı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tutuklamaya götüren tespit! Ölmeden önce otomobilini boynunun üzerinden geçirdi

Tutuklamaya götüren tespit! Ölmeden önce otomobilini boynunun üzerinden geçirdi

Sıradaki Haber
8 maaş birden! Flaş 30 gün detayı...

8 maaş birden! Flaş 30 gün detayı...

Sıradaki Haber
COVID-19'a karşı ‘antikor kokteyli’

COVID-19'a karşı ‘antikor kokteyli’

Sıradaki Haber
Sarıyer'deki para dolu valiz olayı taksicilerin oyunu çıktı

Sarıyer'deki para dolu valiz olayı taksicilerin oyunu çıktı

Sıradaki Haber