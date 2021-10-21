Almanya'da vergi gelirleri arttı
Almanya Maliye Bakanlığı raporuna göre, eylül ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 arttı. Eylül ayında 78,2 milyar euro vergi toplandı.
21.10.2021 - 07:01 |
Yılın ilk 9 ayında merkezi yönetim ve bölgesel yönetimlerin toplam vergi gelirleri yüzde 9,1 artarak 541 milyar euroya ulaştı.
Alman ekonomisinin pandemiden toparlanmasının güçlü olmaya devam ettiğini belirten Maliye Bakanlığı, gelecek yıl vergi gelirlerinde güçlü bir büyüme beklendiğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında, "Sağlıklı sipariş defterleri bize, sanayide güçlü toparlanma beklemek için neden veriyor" denildi.