Almanya'da vergi gelirleri arttı

Yılın ilk 9 ayında merkezi yönetim ve bölgesel yönetimlerin toplam vergi gelirleri yüzde 9,1 artarak 541 milyar euroya ulaştı.

Alman ekonomisinin pandemiden toparlanmasının güçlü olmaya devam ettiğini belirten Maliye Bakanlığı, gelecek yıl vergi gelirlerinde güçlü bir büyüme beklendiğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında, "Sağlıklı sipariş defterleri bize, sanayide güçlü toparlanma beklemek için neden veriyor" denildi.