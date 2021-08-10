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Almanya'da yapılanma için 30 milyar euro fon

Almanya’da federal hükümet ile federal eyaletler arasında sel sonrası yeniden yapılanma programları için 30 milyar euroluk fon ayrılması konusunda uzlaşma sağlandı.

10.08.2021 - 17:43 | | AA
Almanya'da yapılanma için 30 milyar euro fon

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, söz konusu fonun 28 milyar euroluk kısmının federal hükümet ile eyalet hükümet bütçeleri arasında paylaşılacağı belirtildi.

Geriye kalan 2 milyar euro ise altyapı projeleri için doğrudan federal hükümet tarafından sağlanacak.

Almanya'da Federal Mecliste (Bundestag), söz konusu fonu görüşmek için 25 Ağustos'ta özel oturum düzenleyecek.

Almanya’da temmuzda Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuş, en az 180 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Federal hükümet, ilk başta sel felaketinden etkilenen bölgelere öncelikle yaklaşık 400 milyon euro acil yardım kararı almıştı.

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