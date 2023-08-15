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Almanya'da yatırımcının morali iyileşti

Almanya'da ekonomik araştırma enstitüsü ZEW tarafından açıklanan ve yatırımcı moralini ölçen ekonomik duyarlılık endeksi ağustos ayında piyasa beklentilerinin aksine yükseldi.

15.08.2023 - 13:43 |
Almanya'da yatırımcının morali iyileşti

Alman yatırımcısının moralini yansıtan ve temmuz ayında -14,7 puan olan ekonomik duyarlılık endeksi ağustos ayında -12,3 puana yükseldi.

Analistler ağustos ayında endeksin -14.7 seviyesinde kalmasını bekliyordu.

ZEW Başkanı Achim Wambach, "Finans piyasası uzmanları yıl sonuna kadar ekonomik durumda hafif bir iyileşme bekliyor. Ancak bu yüksek beklentiler Almanya'daki mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmenin önemli ölçüde kötüleştiği bir bağlamda ele alınmalıdır" dedi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki cari durumun değerlendirilmesini ölçen endeks ise ağustos ayında beklentilerin üzerinde düşerek temmuz ayındaki -59,5'ten -71.3'e geriledi.

Analistler ağustos ayı için cari mevcut durum endeksinin -63 olmasını bekliyordu.

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