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Almanya'da yıllık enflasyon arttı

Almanya'da şubatta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,7 olarak ölçüldü.

30.03.2021 - 15:54 | | AA
Almanya'da yıllık enflasyon arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta piyasa beklentilerine paralel yüzde 1,7 oldu.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 4,8 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefini geçmesi dikkati çekti.

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