Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da ZEW güven endeksi düştü
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da ZEW güven endeksi düştü
ABONE OL

Almanya'da ZEW güven endeksi düştü

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3. dalgadan endişe duymasının etkisiyle mart ayına göre 5,9 puan azalarak 70,7 puana geriledi.

13.04.2021 - 14:16 | | AA
Almanya'da ZEW güven endeksi düştü

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Kovid-19’da 3.dalga endişeyle nisanda marta kıyasla 5,9 puan düştü.

Martta 76,6 puan olan endeks, bu ay 70,7 puan seviyesine geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi, nisanda 53 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüş, Kasım 2020’den beri ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da nisanda Mevcut Durum Endeksi ise mart ayına kıyasla 12,2 puan artarak eksi 48,8 puana çıktı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının nisanda ekonomik toparlanmaya ilişkin bir önceki aya göre daha az heyecanlı olduklarını belirterek, “Sıkı karantina kuralları uygulanacağına dair endişeler, özel tüketime yönelik beklentileri düşürüyor." ifadelerini kullandı. 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Antalya'da 560 tona kadar yat taşıyabilecek vincin montajı tamamlandı

    Antalya'da 560 tona kadar yat taşıyabilecek vincin montajı tamamlandı

    Uzmanlar uyardı! Normalden 100 kat hızlı hareket ediyor

    Uzmanlar uyardı! Normalden 100 kat hızlı hareket ediyor

    Libya: Vizelerin kaldırılması ile ilgili hemen işlemlere başlayacağız

    Libya: Vizelerin kaldırılması ile ilgili hemen işlemlere başlayacağız

    'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' davası; Sevda Noyan: Nüktedan sözler olarak söyledim

    'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' davası; Sevda Noyan: Nüktedan sözler olarak söyledim

    Almanya'da 'Gruppe S' davası başladı

    Almanya'da 'Gruppe S' davası başladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' davası; Sevda Noyan: Nüktedan sözler olarak söyledim

    'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' davası; Sevda Noyan: Nüktedan sözler olarak söyledim

    Sıradaki Haber
    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, fiyatlar...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, fiyatlar...

    Sıradaki Haber
    Fransa'da ayrılıkçı tasarıya onay

    Fransa'da ayrılıkçı tasarıya onay

    Sıradaki Haber
    Kahveye şok baskın! Kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi

    Kahveye şok baskın! Kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi

    Sıradaki Haber