Almanya'dan enerji bağımsızlığı açıklaması

Scholz, enerji bağımsızlığının azaltılması için Almanya'da nükleer santralleri daha uzun süre açık tutmayacaklarını belirtirken, kömür santrallerinin kapatılma zamanlamasının ise yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasında ne kadar hızlı ilerleme sağlanacağına bağlı olduğunu vurguladı.

Scholz, ARD'ye yaptığı konuşmasında koalisyon hükümetinin vergileri artırmama ve borçlanma sınırı konularında varılmış anlaşmalara bağlı olduğunu da tekrarladı.