Almanya'nın AB dışına ihracatı geriledi
Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dışına ihracatı 3 aylık artışın ardından temmuz ayında düştü.
22.08.2022 - 10:42 |
Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Almanya'nın Avrupa Birliği dışına ihracatı 3 aylık artışın ardından temmuz ayında gerileme gösterdi.
Temmuz ayında Avrupa Birliği dışına ihracat bir önceki aya göre yüzde 7,6 azaldı.
ABD'ye ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 arttığı temmuz ayında, Çin'e ihracat yüzde 6,1 yükseldi. Rusya'ya ihracat ise yüzde 56 düştü.