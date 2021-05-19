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Almanya'nın Çin'e makine ihracatı arttı

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Çin’e ihracatın yılın ocak-mart döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 20,3 artarak 4,9 milyar euroya ulaştığını bildirdi.

19.05.2021 - 16:32 | | AA
Almanya'nın Çin'e makine ihracatı arttı

Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD’ye ise makine ihracatı aynı dönemde yüzde 6,8 azalarak 4,7 milyar euroya geriledi. Böylece 6 yıldan uzun bir süre sonra Çin, Alman makine üreticileri için en önemli ihracat pazarı olarak ABD'nin yerini aldı.

VDMA Başekonomisti Ralph Wiechers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin'deki VDMA üyeleri arasında yapılan en son ankette ülkede kapasite kullanımının baharda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdiğini belirterek, “6 yıldan fazla bir süre sonra Çin, Almanya'daki makine ve sistem üreticileri için en önemli ihracat pazarı pozisyonuna geri döndü. Çin'den gelen bu olumlu gelişme şaşırtıcı değil, çünkü oradaki birçok şirket geçen yıl zaten yüksek bir yatırım hareketliliği içindeydi.” ifadesini kullandı.

Wiechers, ABD pazarı hakkında ise, "Alman makine üreticileri ihracatı için ABD'den olumlu işaretler geliyor. Biden yönetiminin çeşitli ekonomik teşvik programları etkili oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

VDMA, Almanya’da yılın ilk çeyreğinde makine mühendisliğinde ihracatın yüzde 0,8 düşerek 42,4 milyar euroya gerilediğini de bildirdi.

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin

Öte yandan, Çin'in, yapay zeka, 5G gibi teknolojilerde attığı adımlar, "Tek Kuşak Tek Yol" projesi ile ekonomik ve siyasi alanlarda küresel güç olma yolunda ilerlerken, Almanya'nın da bu ülke ile ilişkilerini değişik alanlarda ilerletmek için girişimlerde bulunması dikkati çekiyor.

Bu arada, Kovid-19 salgınının sağlık ve ekonomi alanlarında neden olduğu krize rağmen geçen yıl Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı da Çin olmuştu.

Çin, 2020'de 212,1 milyar euro değerindeki mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam etti.

Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalatın geçen yıl yüzde 5,6 artarak 116,3 milyar euroya yükselmesi dikkati çekmişti.

1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükselen Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda.

Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

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