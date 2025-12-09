Canlı Borsa
Almanya'nın ihracatı arttı

Almanya'nın Ekim ayında ihracatı, takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda Eylül 2025'e kıyasla yüzde 0,1 artarken, ithalat yüzde 1,2 düştü.

09.12.2025 - 10:33 | | Foreks Haber
Ekonomistler ihracatın yüzde 0,2-0,5 aralığında düşmesini, ithalatın ise yüzde 0,2 artmasını bekliyordu. Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) bildirdiğine göre, Ekim 2024 ile karşılaştırıldığında geçici verilere dayalı olarak ihracat yüzde 4,2, ithalat ise yüzde 2,8 arttı.

Takvim ve mevsimsellikten arındırma sonrasında Almanya, Ekim ayında 131,3 milyar euro değerinde mal ihraç etti ve 114,5 milyar euro değerinde mal ithal etti. Dış ticaret dengesi böylece Ekim ayında 16,9 milyar euro fazla verdi. Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış fazla Eylül ayında 15,3 milyar euro iken Ekim 2024'te 14,6 milyar euro olmuştu.

Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda Almanya, Ekim 2025'te Avrupa Birliği üye ülkelerine 76,3 milyar euro değerinde mal ihraç ederken, aynı dönemde bu ülkelerden 61,1 milyar euro değerinde mal ithal etti. Eylül 2025 ile karşılaştırıldığında AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,7, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 2,8 arttı.

AB dışı ülkelere mal ihracatı Ekim ayında 55,1 milyar euro olurken, bu ülkelerden ithalat 53,4 milyar euro tuttu. Eylül ayı ile karşılaştırıldığında üçüncü ülkelere ihracat yüzde 3,3, bu ülkelerden ithalat yüzde 5,4 düştü.

