Almanya'nın ihracatı beklentileri aştı

ABD ve Çin'den gelen güçlü talebin etkisiyle şubat ayında Almanya'nın ihracatı bir önceki aya göre yüzde 4 arttı. Ekonomistler ise yüzde 1,6 yükseliş bekliyordu.

Şubat ayında ithalat da bir önceki aya göre yüzde 4,6 büyüdü. Beklenti artışın yüzde 1 olacağı yönündeydi.

Almanya'nın dış ticaret dengesi takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilerde şubat ayında 16 milyar euro fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde 10,7 milyar euro fazla verilmişti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 2,5 büyümesini bekliyor.