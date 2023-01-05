Almanya'nın ihracatı düştü
Almanya'nın ihracatı kasım ayında beklenmedik şekilde düştü. Tedarik zincirlerinde aksamalar hafiflese de yüksek enflasyon ve piyasa belirsizliği Alman ekonomisi üzerinde baskı yaratmaya devam etti.
05.01.2023 - 10:40 |
Destatis verilerine göre kasım ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşerek 135,1 milyar euro oldu. Ekonomistler ise yüzde 0,2 büyüme bekliyordu.
Kasım ayında ithalat da beklentilerin üzerinde düştü. Yüzde 0,5 olması beklenen düşüş yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. İthalat 124,4 milyar euro oldu.
Almanya'nın mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle ticaret fazlası kasım ayında 10,8 milyar euro oldu. Beklenti 7,5 milyar euro fazla verileceği yönündeydi.
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