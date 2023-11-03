Almanya'nın ihracatı düşüş gösterdi

Eylül ayında ithalat da bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 110 milyar euro oldu.

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Dış ticaret dengesi Eylül 2023'te 16,5 milyar euro fazla ile kapandı. Ağustos 2023'te takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış dış ticaret istatistikleri dengesi +17,7 milyar euro, Eylül 2022'de ise +5 milyar euro olmuştu.

Eylül 2023'te Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 69,8 milyar euro değerinde mal ihraç edilirken, bu ülkelerden 58,7 milyar euro değerinde mal ithal edildi.

Ağustos 2023 ile karşılaştırıldığında takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak AB ülkelerine yapılan ihracat %2,1, bu ülkelerden yapılan ithalat ise %2,6 oranında azaldı.

Eylül 2023'te Euro Bölgesi ülkelerine 48,8 milyar euro (%-2,4) değerinde mal ihraç edilirken, bu ülkelerden 38,9 milyar euro (%-3,8) değerinde mal ithal edildi.

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Eylül 2023'te takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış 20,9 milyar euro (-%1,3) değerinde mal Euro Bölgesi dışındaki AB ülkelerine ihraç edildi ve bu ülkelerden 19,8 milyar euro (-%0,2) değerinde mal ithal edildi.