Almanya'nın ihracatı geriledi

Almanya İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre mart ayında takvim ve mevsimsellikten arındırılmış ihracat bir önceki aya göre yüzde 5,2 geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,9 olacağı yönündeydi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 yukarı geldi ve 129,7 milyar euro oldu.

Aynı ayda ithalat aylık bazda yüzde 6,4 düşüşle 113 milyar euro oldu. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,5 olacağı yönündeydi. İthalatta yıllık bazda yüzde 5,5 düşüş yaşandı.

Almanya'dan Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat 69,3 milyar euro olurken, ithalat 60 milyar euro olarak gerçekleşti. AB dışındaki ülkelere ihracat 60,4 milyar euro olurken, bu ülkelerden takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış ithalat 53 milyar euro oldu.

Böylece dış ticaret fazlası piyasa tahmini olan 19 milyar euronun altında 16,7 milyar euro olarak açıklandı.