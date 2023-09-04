Almanya'nın ihracatı geriledi

Almanya İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre temmuz ayında takvim ve mevsimsellikten arındırılmış ihracat bir önceki aya göre yüzde 0,9 geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 1,5 olacağı yönündeydi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 aşağı geldi ve 130,4 milyar euro oldu.

Aynı ayda ithalat aylık bazda yüzde 1,4 artışla 114,5 milyar euro oldu. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,5 olacağı yönündeydi. İthalatta yıllık bazda yüzde 10,2 düşüş yaşandı.

Böylece dış ticaret fazlası piyasa tahmini olan 18 milyar euronun altında, 15,8 milyar euro olarak açıklandı.

Almanya, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere 71,9 milyar euro değerinde mal ihraç ederken, aynı dönemde bu ülkelerden 61,7 milyar euro değerinde mal ithal etti.

AB dışındaki ülkelere yapılan mal ihracatı 58,5 milyar euro olurken, bu ülkelerden yapılan ithalat takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda 52,8 milyar euro olarak gerçekleşti.