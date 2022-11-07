Almanya'nın sanayi üretimi büyüdü

Almanya'nın sanayi üretimi eylül ayında büyüdü. Ekonomistler ise sanayi üretiminde daralma bekliyordu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Ekonomistler ise ağustos ayında yüzde 1,2 daralan üretimin eylül ayında da yüzde 0,8 küçülmesini öngörüyordu.

Sanayi üretimi eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 büyüdü. Beklenti ise yüzde 0,5 büyüme olacağı yönündeydi. Ağustos ayında da sanayi üretimi yıllık yüzde 1,6 artmıştı.