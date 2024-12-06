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Almanya'nın sanayi üretimi geriledi

Almanya'nın sanayi üretimi beklentilerin aksine azaldı.

06.12.2024 - 10:27 | | Foreks Haber
Almanya'nın sanayi üretimi geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından sağlanan geçici verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel sanayi üretimi Ekim 2024'te aylık bazda %1,0 azaldı.

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Ekonomistler ise üretimin yüzde 1,2 artmasını bekliyordu. Üç aydan üç aya daha az değişkenlik gösteren karşılaştırma, Ağustos 2024'ten Ekim 2024'e kadar olan dönemde üretimin önceki üç aya göre %0,4 daha düşük olduğunu gösterdi.

Geçici sonuçların revize edilmesinin ardından, üretim Eylül 2024'te Ağustos 2024'e kıyasla %2,0 azaldı. Ekim 2023 ile karşılaştırıldığında, takvim etkilerinden arındırıldıktan sonra Ekim 2024'te üretim %4,5 daha düşük gerçekleşti.

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