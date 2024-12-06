Almanya'nın sanayi üretimi geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından sağlanan geçici verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel sanayi üretimi Ekim 2024'te aylık bazda %1,0 azaldı.

Haberin Devamı

Ekonomistler ise üretimin yüzde 1,2 artmasını bekliyordu. Üç aydan üç aya daha az değişkenlik gösteren karşılaştırma, Ağustos 2024'ten Ekim 2024'e kadar olan dönemde üretimin önceki üç aya göre %0,4 daha düşük olduğunu gösterdi.

Geçici sonuçların revize edilmesinin ardından, üretim Eylül 2024'te Ağustos 2024'e kıyasla %2,0 azaldı. Ekim 2023 ile karşılaştırıldığında, takvim etkilerinden arındırıldıktan sonra Ekim 2024'te üretim %4,5 daha düşük gerçekleşti.