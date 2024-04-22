Almanya'nın sanayi üretiminde düşüş bekleniyor

BDI Başkanı Siegfried Russwurm, dünyanın en büyük ticaret fuarlarından biri olan Hannover Messe'de yaptığı açıklamada, "Almanya sanayi, maliyet ve talep şoklarından, aşırı yüksek enerji fiyatlarından ve enflasyondan henüz kurtulamadı" dedi.

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BDI, 2024 yılında üretimde %1,5'lik bir düşüş öngörürken, ihracatın 2023 yılındaki %1,5'lik düşüşün ardından yatay seyretmesini bekliyor.

Russwurm, "Ilımlı toparlanma beklentilerine rağmen kendimizi kandırmamalıyız. Genel olarak üretim rakamları yıllardır endişe verici bir düşüş eğilimi gösteriyor" dedi.

VDMA Mühendislik Birliği, yabancı siparişlerdeki düşüşün dip noktasına ulaşıldığını ancak üretimin bu yıl genel olarak düşmesinin beklendiğini belirterek, daha önce %4'lük düşüş tahminini teyit etti.

VDMA Başkanı Karl Haeusgen, Hanover Messe'de yaptığı konuşmada, "Olumsuz faktörler hala göze çarpıyor" dedi.