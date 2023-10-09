Almanya'nın sanayi üretiminde düşüş sürdü

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayi üretim mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Ekonomistler üretimin yüzde 0,1 gerilemesini bekliyordu.

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Ülkede inşaat üretimi yüzde 2,4, enerji üretimi ise yüzde 6,6 düşüşle genel performanstaki gerilemeyi etkileyen en önemli unsurlar oldu.

Enerji ve inşaat dışı sanayi üretimi, mevsim ve takvim etkisinden arındırıldıktan sonra aylık yüzde 0,5 artış gösterdi. Sermaye malı üretimi yüzde 1,3, ara malı üretimi ise yüzde 0,5 arttı. Tüketim malı üretiminde ise yüzde 1,4 düşüş görüldü.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 2 düşüş gösterdi.