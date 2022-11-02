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Almanya'nın ticaret fazlası beklentileri aştı

Almanya'nın eylül ayında ticaret fazlası beklentilerin üzerine çıktı.

02.11.2022 - 10:24 |
Almanya'nın ticaret fazlası beklentileri aştı

Almanya'nın eylül ayında ticaret fazlası mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle 3,7 milyar euro oldu. Ekonomistler ise eylül ayında 0,5 milyar euro ticaret açığı bekliyordu.

Eylül ayında ihracat mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilerken, ithalat ise yüzde 2,3 düştü. Beklenti ihracatın yüzde 0,6 artacağı, ithalatta yükselişin 0,1 seviyesinde olacağı yönündeydi.

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