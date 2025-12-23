Almanya'nın vergi gelirleri düştü

Kasım ayına ait toplam vergi gelirleri 60,2 milyar euro olarak kaydedildi. Öte yandan, ocak-kasım döneminde vergi gelirleri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla %5,2 artışla 786,44 milyar euroya ulaştı.

Haberin Devamı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, 2024'te üst üste ikinci yıl küçülmenin ardından baskı altında. Bu yıl için durgunluk bekleniyor.

Vergi uzmanlarının tahminlerine göre 2025 yılında vergi gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla %5 artışla 903,77 milyar euroya yükselmesi bekleniyor.