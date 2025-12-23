Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'nın vergi gelirleri düştü
HaberlerUzmanparaAlmanya'nın vergi gelirleri düştü

Almanya'nın vergi gelirleri düştü

Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre federal ve eyalet hükümetlerinin toplam vergi gelirleri Kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,3 geriledi.

23.12.2025 - 09:31 | | Foreks Haber
Almanya'nın vergi gelirleri düştü

Kasım ayına ait toplam vergi gelirleri 60,2 milyar euro olarak kaydedildi. Öte yandan, ocak-kasım döneminde vergi gelirleri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla %5,2 artışla 786,44 milyar euroya ulaştı.

Haberin Devamı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, 2024'te üst üste ikinci yıl küçülmenin ardından baskı altında. Bu yıl için durgunluk bekleniyor.

Vergi uzmanlarının tahminlerine göre 2025 yılında vergi gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla %5 artışla 903,77 milyar euroya yükselmesi bekleniyor.

Fransa'da korkutan patlama! Yaralılar var

Fransa'da korkutan patlama! Yaralılar var

TOKİ umudunu tuzağa çevirdiler! 'İlk Evim' vaadiyle 23 milyonluk vurgun

TOKİ umudunu tuzağa çevirdiler! 'İlk Evim' vaadiyle 23 milyonluk vurgun